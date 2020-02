Gara Licata - Palermo, Pullara: "Una giornata positiva per la nostra città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Una giornata che ha portato Licata al centro dell'attenzione, stavolta per questioni positive. Licata-Palermo e tutto ciò che ha fatto da contorno all'evento sportivo del Dino Liotta sono l'emblema di quello che vogliamo e i migliori spot possibile per la città".

Lo afferma il capogruppo di Autonomisti e Popolari, il deputato licatese Carmelo Pullara.

"Queste scene, che rimarranno negli occhi dei licatesi per sempre, vorremmo vederle ogni quindici giorni. Lo sport, e il calcio in particolare, sono il miglio volano possibile per la città. A beneficiare di Licata-Palermo sono stati tutti: la società, le attività commerciali e l'immagine della città. Rinnovo l'invito alla celerità nell'iter per l'assegnazione degli impianti sportivi a chi sta dimostrando di essere un interlocutore serio ed affidabile e la cui prospettiva è quella di portare il Licata calcio in Lega Pro. Non si perda tempo in sterili polemiche e si faccia presto quanto è giusto".