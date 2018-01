Licata, Adic: "Brandara non ha requisiti per fare il commissario"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Maria Grazia Brandara non avrebbe i requisiti necessari ad espletare l'incarico di commissario straordinario di Licata. Lo sostiene il presidente dell'Adic, Antonino Amato, che ha scritto al presidente della Regione, Nello Musumeci.

"Dopo aver letto il decreto di nomina del commissario straordinario - scrive Amato - ed il parere numero 89 del 2010 reso dall'ufficio legale della Regione Sicilia per quanto riguarda i requisiti richiesti per la nomina a commissario straordinario di un comune, ritieniamo che la dottoressa Brandara non abbia i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire l’incarico".

"Le chiediamo, pertanto, nell’interesse della Città di Licata e dei suoi abitanti, di intervenire ed adottare gli opportuni provvedimenti in merito all’assenza dei requisiti previsti".