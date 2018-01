Legge sulla tutela dei piccoli comuni, amministratori a confronto

Due appuntamenti per approfondire i contenuti della legge a tutela dei piccoli comuni, si terranno venerdì 12 gennaio, a Sciacca e a Caltabellotta. Lo rende noto il deputato del Pd, Maria Iacono.

"Si tratta di un'iniziativa legislativa - scrive Iacono - fortemente voluta dal gruppo parlamentare del Partito democratico, con in testa l'onorevole Enrico Borghi, finalizzata per l'appunto a salvaguardare le piccole realtà municipali del nostro paese dal rischio di spopolamento, attraverso una serie di misure che puntano al recupero dei centri storici, alla costruzione di patti fra Comuni per l' erogazione di servizi, alla diffusione della banda larga, alla messa in sicurezza di strade e scuole ed alla salvaguardia dell' ambiente".



Gli appuntamenti sono previsti per la mattina di venerdì 12 gennaio alle 10,30 presso i locali del circolo Garibaldi di Sciacca, dove si terrà una conferenza stampa di presentazione della legge in questione, mentre nel pomeriggio di venerdì 12 gennaio alle 17 a Caltabellotta, si svolgerà un convegno sul tema, alla presenza, oltre che dell'onorevole Maria Iacono, dell'onorevole Michele Catanzaro e dell'onorevole Enrico Borghi e di diversi di sindaci e amministratori del territorio.