Approvazione della Finanziaria, consigliere Castronovo plaude all'intervento di Di Mauro

Il consigliere comunale di Palma di Montechiaro, Salvatore Castronovo, esprime il proprio plauso all’intervento dell’onorevole Roberto Di Mauro, vice presidente dell’assemblea regionale, durante il dibattito per l’approvazione della Finanziaria regionale, per le proposte sulla rimozione dell’amianto, problema enorme che causa centinaia di morti all’anno nella nostra isola, per il fondo per progettazione per gli enti locali, i quali sono sprovvisti di progetti adatti a concorrere alle nuove procedure dei bandi europei, il fondo per gli enti di culto e Iacp, di cui la Sicilia ha un patrimonio di estimabile valore lasciato nel completo abbandono, le norme per l’edilizia agevolata, e in particolar modo la parte in cui l’onorevole Di Mauro parla della finanza pubblica esprimendo il concetto che continuare a pagare in ordine al numero di abitanti e non in base al reddito pro-capite, data la crisi finanziaria in cui versa la Sicilia è un suicidio.

Il consigliere comunale Salvatore Castronovo vuole rappresentare la propria vicinanza alle posizioni dell’on. Di Mauro, da sempre vicino a posizioni legate alla difesa della Sicilia e alla difesa della nostra autonomia, che potrebbe permetterci di essere uno stato federale dell’Italia, di pari dignità rispetto al governo nazionale. Sicuro che l’onorevole Di Mauro, si impegnerà per agevolare lo sviluppo economico di Palma di Montechiaro e per bloccare la crisi endemica che attanaglia la Sicilia e determinare un migliore futuro per i nostri figli. Malgrado gli errori del passato penso questo Governo Regionale, guidato da Nello Musumeci, farà di tutto per rimediare al triste destino della nostra amata Sicilia.