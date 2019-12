Preside annulla messa di Natale, il circolo Rabat: "Massima solidarietà"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Circolo Rabat di Legambiente, esprime massima solidarietà allaDirigente Scolastica dell’I.C. “Agrigento Centro” Anna Gangarossa che è statafatta oggetto di pesanti critiche per non aver fatto svolgere il precetto diNatale.

Conosciamo la Preside Gangarossa e ne apprezziamo le doti diequilibrio e saggezza e le competenze professionali. Sappiamo che in questesettimane gli scolari e gli studenti hanno lavorato alla realizzazione deipresepi e degli addobbi natalizi e alla preparazione della recita con messaggidi pace e tolleranza e di canti natalizi secondo la migliore tradizione.

La decisione di non far partecipare alla messa gli alunni dellascuola non è un fatto che non riconosce i valori e l’importanza della religionecristiana. E’ una decisione che rispetta la legge e laicità dello Stato e dellascuola. Far svolgere il precetto natalizio in orario scolastico significaricomprenderlo nelle attività didattiche e avrebbe di fatto obbligato tutti glialunni, anche quelli appartenenti ad altri credo religiosi, a partecipare.

Chi ha sollevato questo polverone dovrebbe riflettere davverosull’insegnamento cristiano, che è essenzialmente l’amore per il prossimo, daqualunque parte del mondo egli provenga. La religione cristiana non èostentazione di simboli o stanca reiterazione di liturgie, è, invece,spiritualità, riflessione sul presente, su come far prevalere il bene sul male.Perché chi si scandalizza per una messa non celebrata in ambito scolastico nonha la stessa reazione se si lasciano le persone morire in mare o soffrirebloccate sul ponte di una nave dentro un porto?