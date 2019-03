Stop alla violenza sulle donne, promosso gazebo informativo della Lega

La presidente del circolo Valle dei Templi della Lega, Rita Monella, rende noto che domani alle 18, in via Atenea, a Porta di Ponte per la precisione, verrà organizzato un gazebo informativo sul tema della violenza sulle donne.

Monella sottolinea che è necessario garantire una maggiore tutela alle vittime di maltrattamenti, violenza sessuale,atti persecutori e lesioni, connessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza; assicurando la tempestività dell'adozione degli interventi cautelari o di prevenzione. Questo l'obiettivo del disegno di legge "Codice Rosso" approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 novembre e già in votazione con un'attenzione per l'inasprimento delle pene per il reato di violenza sessuale e l'introduzione del reato di sfregio.