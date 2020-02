La "Lega Sud" annuncia: "Pronti a partecipare alle elezioni amministrative"

"La Lega Sud Sicilia sarà presente con una propria lista e la propria proposta politica alle elezioni amministrative di maggio 2020, con lo slogan 'Lega sì ma Lega Sud Sicilia' nelle città di Agrigento, Enna, Marsala, Floridia, Augusta, Termini Imerese e Carini".

Lo ha stabilito l’ultimo incontro della segreteria regionale e dei coordinatori provinciali del partito.

"Votare per noi – ha precisato Graziella Manno, segretario regionale della Lega Sud Sicilia - significa votare per chi non vuole che muoia la Sicilia. Nelle prossime settimane saremo impegnati a contattare ed aggregare tutti i cittadini siciliani e sicilianisti che hanno compreso che in questo momento il Meridione e l’Isola non sono al centro della scena politica nazionale e dei partiti tradizionali. Sono tanti, infatti, i politici meridionali ma sono gravemente assenti i meridionalisti. Questa consapevolezza di sta ormai diffondendo e sono tante le persone che ogni giorno ci contattano per sposare il nostro progetto".