Lega per Salvini Premier a Ribera, Mariondi nominato responsabile per le politiche turistiche

Francesco Mariondi è il responsabile delle politiche per il turismo della “Lega per Salvini Premier” di Ribera. La nomina nasce dal forte desiderio di concentrarci su alcuni temi e settori che riteniamo strategici per lo sviluppo del nostro territorio. Il turismo rientra tra i settori più importanti e con forti margini di crescita economica e occupazionale. La scelta è ricaduta su un imprenditore di riconosciuta capacità ed ha l'obiettivo di arrivare ad un programma elettorale, sul turismo, serio, credibile e realizzabile, frutto della collaborazione di esperti ed operatori del settore.

In questi giorni inizieremo una serie di incontri con i cittadini, le associazioni ed i movimenti civici per la creazione di un programma partecipato di rottura e cambiamento rispetto alle fallimentari politiche dell'attuale Amministrazione comunale. Un programma che nascerà dall'ascolto attento delle sollecitazioni e delle idee provenienti dai territori, dagli operatori economici e sociali, dalle associazioni, dai singoli cittadini e dal contributo di esperti.

Partecipazione, concretezza e trasparenza saranno le parole d'ordine del nostro impegno per le amministrative del 2020.