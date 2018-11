Lega Salvini premier, convocata l'assemblea provinciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Venerdì 23 Novembre ad Agrigento sarà convocata l’assemblea provinciale della Lega Salvini Premier , presso il Dioscuri Bay Palace al Lungomare Falcone Borsellinno 1, San Leone.

L’incontro prenderà il via alle ore 19.00.

Nel corso di tale Assemblea verranno presentati tutti i Circoli già ufficialmente costituiti ed i costituenti, nonché gli attuali Consiglieri Comunale che hanno sposato il progetto del Segretario Nazionale, il Ministro Matteo Salvini.

Saranno partecipi anche l'On. Alessandro Pagano, Igor Gelarda Responsabile per gli Enti Locali Sicilianiil e il Responsabile della Lega per la provicnia di Agrigento Massimiano Rosselli.