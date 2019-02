La campagna "pro Salvini" anche ad Agrigento, due gazebo per la raccolta di firme

Anche ad Agrigento, in piazza Cavour e a Porta di Ponte, i simpatizzanti e gli iscritti della Lega firmeranno la petizione. Due le manifestazioni in programma nel capoluogo nel fine settimana. A comunicarlo è Rita Monella, responsabile per la città di Agrigento per la Lega Salvini premier.

Appuntamento sabato dalle 18 alle 21 a Porta di ponte e domenica dalle 11 alle 13 in piazza Cavour.