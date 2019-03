"Lega per Salvini premier", Mario Bellino è il responsabile provinciale Enti locali

Dopo la nomina di Lillo Burgio quale responsabile provinciale del tesseramento, il commissario provinciale della “Lega per Salvini Premier“, Massimiliano Rosselli, ha effettuato una nuova nomina. Si tratta dell’incarico di responsabile provinciale enti locali, conferito a Mario Bellino, attuale direttore commerciale di una nota azienda privata e giàuomo di punta del partito a Cammarata.

“La squadra dellaLega per Salvini premier cresce e si radica sempre più nel territorio - dichiara il commissario provinciale Rosselli - testimoniando concretamente una presenza desiderosa di cambiamento e di operosità, specialmente nell’attuale momento in cui gli enti locali dell’hinterland agrigentino hanno bisogno di supporto e guida per traguardare obiettivi di sviluppo vero e graduale”.