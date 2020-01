Caltabellotta: Cusumano eletta commissario cittadino della Lega

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Anche Caltabellotta si unisce al novero dei comuni agrigentini che inaugurano le sezioni cittadine della Lega Sicilia Salvini Premier e che sono oggi, in provincia, ben 24. Il Commissario Provinciale della Lega Sicilia Salvini Premier, Massimiliano Rosselli, e quello regionale, Stefano Candiani, hanno nominato, infatti, commissario comunale di Caltabellotta e Sant'Anna, Caterina Cusumano, studentessa universitaria con un passato da attivista nella politica caltabellottese, a cui è stato attribuito anche l'importante incarico di Responsabile di Segreteria Provinciale.

Caterina Cusumano, laureanda in giurisprudenza, particolarmente impegnata nel sociale, è già nota alla politica avendo ricoperto dal 2014 al 2019, per un'intera consiliatura, la carica istituzionale di vice-presidente del Consiglio comunale nonché di consigliere di maggioranza del Comune di Caltabellotta eletta nella lista civica "Liberamente Segreto Sindaco" e nelle ultime amministrative è stata designata come primo assessore dal candidato sindaco.

La giovane commissaria, 34 anni ed una innata passione per la politica, ha abbracciato con grande entusiasmo il ruolo che le è stato conferito e che è determinata a portare avanti con spirito di servizio e con l’obiettivo di costituire un gruppo solido ed affiatato intorno ai valori portanti della Lega Sicilia Salvini Premier.