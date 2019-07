Lega Salvini, Rosselli confermato commissario provinciale

Il commissario della Lega in Sicilia Stefano Candiani ha nominato i responsabili regionali e i commissari provinciali del partito. Per la provincia di Agrigento è stato scelto Massimiliano Rosselli che ricoprirà il ruolo di coordinatore del tesseramento al partito e quello di commissario per la provincia di Agrigento, che già in realtà ricopriva.

“Un lavoro difficile, ma al contempo entusiasmante che svolgerò con rinnovato entusiasmo - ha commentato Rosselli -. Per la Lega in Sicilia si apre una nuova stagione ricca di entusiasmo con tanti volti nuovi che credono nel buon senso e nella politica di Matteo Salvini, fuori da equilibrismi ed alchimie ma vicini ai cittadini – ha continuato - con il nuovo organigramma si definisce la struttura lega Sicilia che vede la nomina di un direttivo regionale e di commissari provinciali i quali saranno il punto di riferimento per militanti, sostenitori e simpatizzanti”.