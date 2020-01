Tribunali, Lega e Movimento 5 Stelle: "Aggregare il tribunale con la Corte d'appello di Caltanissetta"

“Il circondario del tribunale di Agrigento, con i suoi 28 comuni e i suoi oltre 330.000 residenti - dice il senatore leghista Pagano - fa parte oggi del distretto della corte di appello di Palermo, ma come si può osservare dalla semplice analisi di una mappa geografica e dall’analisi dei collegamenti stradali, per la popolazione del circondario del tribunale di Agrigento, raggiungere Palermo rappresenta una molteplice difficoltà: nessuno dei comuni del circondario, infatti, si trova a meno di 100 chilometri. L’antica circoscrizione, infatti, - spiega invece il parlamentare cinquestelle Pignatone - deve essere resa più funzionale anche in relazione alle nuove strutture. Sicuramente, le nuove infrastrutture avvicinano molto di più Caltanissetta ad Agrigento, e quindi bisogna andare a favore e verso questa nuovo geografia”.

"Questa razionalizzazione - concludono i deputati - sfrutterebbe ancora di più le infrastrutture già presenti nella città di Caltanissetta (palazzo di giustizia ampliato ed in fase di completamento, aula bunker, casa circondariale, tribunale per i minorenni e istituto penale per i minorenni recentemente ampliati e ristrutturati). Insomma, in tempi di razionalizzazione della spesa, questa proposta raggiunge tutti gli obiettivi: diminuzione della spesa pubblica, migliore qualità dei servizi offerti dalle due Corti di Appello di Palermo e Caltanissetta, miglioramento dei servizi alla popolazione specie quella della provincia di Agrigento”.