Scambio di auguri natalizi dei giovani leghisti agrigentini

Entusiasmo, allegria e voglia di fare bene per il territorio. Tutto miscelato con l'atmosfera natalizia tipica di questo periodo. La Lega giovani di Agrigento, Guidata dal responsabile dei giovani Salvatore Cuntreri si è ritrovata in un locale del capoluogo per uno scambio di auguri e buoni auspici per il futuro. Cuntreri ha avuto modo di stilare un bilancio delle attività svolte in questi mesi, puntando sulla crescita del movimento in città. Bilancio, ma anche progetti per il futuro :"Il 2020 sarà l'anno in cui la Lega Sicilia per Salvini premier consoliderà il proprio ruolo nella città dei templi, in vista anche delle elezioni amministrative. Daremo il massimo per contribuire a migliorare le condizioni di vita in questa città. E i giovani - ha concluso Cuntreri - saranno in prima linea". L'evento dei giovani è stato mobilitato dalla presenza a sorpresa del Commissario Provinciale e responsabile regionale del tesseramento Massimiliano Rosselli, capace come sempre di fornire ulteriori stimoli verso la crescita del partito in provincia.