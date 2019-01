Futuro 640, Michele Sodano contro i sindaci: "Straparlano"

Proteste dei primi cittadini agrigentini sul futuro della statale 640 e della 189, il deputato M5S Michele Sodano a testa bassa contro i primi cittadini. "Mentre in questi giorni siamo costretti ad ascoltare sui media locali i vecchi politici straparlare sulle infrastrutture fatiscenti in Sicilia - scrive -, nonostante siano essi stessi responsabili e protagonisti unici della scena politica degli ultimi 20 anni, mi piace ricordare e ricordarmi di questa nuova classe di cittadini entrati nelle istituzioni lo scorso 4 marzo. Cari sindaci, cari 'cisiamosvegliatisoloadesso', cari 'siamocontroilgovernonazionale', potete stare tranquilli. L'unico motivo che ci spinge a fare politica è l'amore sincero per la nostra terra, il rispetto profondo per i nostri conterranei che se ne sono dovuti andare; ogni giorno, forse non ci crederete, spingiamo il più possibile per restituire alle nostre città quella dignità che la vostra politica ha tolto. Non abbiamo altri fini. Restituiamo il nostro stipendio, stiamo eliminando gli assurdi privilegi che voi avete creato e in soli sette mesi abbiamo dato a questo paese quello per cui voi non avete mai combattuto".

E sulle infrastrutture? "Sulle infrastrutture ci stiamo pensando per davvero - dice Sodano -, come nessuno ha mai fatto fino ad adesso e, presto, le nostre città e i nostri cittadini avranno quello che ci sarebbe spettato già da decenni, quei decenni in cui c'eravate sempre e solo voi - dice ancora rivolto ai sindaci -. La nostra unica colpa? Forse non essere arrivati prima". Si ma sul futuro della Statale 640 e della Statale 189?