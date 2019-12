Lavoratori Asu, Pullara: "Stabilizzazione? Programmando si può"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I lavoratori Asu – dice l'On.le Carmelo Pullara, Presidente Gruppo Autonomisti e Popolari - Idea Sicilia - rappresentano, in Sicilia, un numero rilevante di circa 5200 unità. Si tratta di una platea ampia, che comprende tipologie di lavoratori differenti, che, con l'approvazione, oggi, dell'emendamento di proroga del loro utilizzo al 2021, vedono innanzitutto garantita la propria condizione stipendiale per il prossimo biennio.

"Nei prossimi due anni - conclude Pullara - sarà possibile avviare, con la giusta attenzione, un percorso appropriato per la definitiva stabilizzazione di quanti, da diversi anni, 25 per l’esattezza, lavorano con enti sociali, regionali e comunali, e per il riconoscimento definitivo di un contratto di lavoro stabile, che dia serenità ai lavoratori e alle loro famiglie".