Emergenza sbarchi e Covid, Savarino: "Roma non può lasciarci da soli anche stavolta"

"Mentre Conte dall'alto del suo scranno pontifica sull'immigrazione, senza trovare soluzioni per affrontare la questione sbarchi, Musumeci si trova sull'isola agrigentina, insieme all’assessore alla salute Razza, per verificare di persona le procedure sanitarie effettuate sui migranti, e garantire la sicurezza di residenti e turisti. Ecco la differenza tra chi occupa una poltrona e chi governa!” Così l'onorevole Savarino, che prosegue :

" Roma non può lasciarci da soli anche stavolta, attendiamo invano da settimane un intervento forte contro l'immigrazione clandestina! Come ha detto oggi il Presidente Musumeci, che ringrazio per la sensibilità, la vicinanza e l'attenzione che presta al nostro territorio, va tutelata la salute dei cittadini e preservata la vocazione turistica di Lampedusa, che non può e non deve essere più messa in discussione o pregiudicata."