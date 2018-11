Lampedusa isolata, Falcone: “Occorre subito acquistare nuove imbarcazioni”

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, scende in campo per Lampedusa. “Il grido di dolore arrivato dal sindaco di Lampedusa Totò Martello ripropone con forza l’esigenza già lanciata dal Governo Musumeci di rinnovare il naviglio a disposizione dei collegamenti da e per le isole minori”. L’assessore Falcone, raccoglie così l’appello delle Isole Pelagie, rimaste isolate da giorni a causa dell’ondata di maltempo in Sicilia ma anche, come rimarcato dal primo cittadino Martello, per l’inadeguatezza delle imbarcazioni destinate ai collegamenti con Porto Empedocle.

“Sei mesi fa - ricorda l’assessore Falcone - abbiamo ottenuto un finanziamento da 73 milioni e 500 mila euro per l’acquisto di due aliscafi e due navi di moderna concezione. I progetti necessari sono stati inviati al comando generale delle Capitanerie di Porto, l’ente che deve anche occuparsi di mandarli a gara”.

E quindi necessario adesso un intervento da Roma. “Auspichiamo che al più presto - aggiunge Falcone - il Governo nazionale acceleri sull’acquisto di nuove imbarcazioni. Con un naviglio tecnologicamente appropriato sarebbe possibile scongiurare i disagi agli abitanti, già abbastanza penalizzati dalla collocazione geografica, delle isole minori”.