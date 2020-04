I vigili del fuoco sanificano Lampedusa, Fratelli d'Italia: "Grati a questi eroi silenziosi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Portavoce di Fratelli d'Italia della Provincia di Agrigento, Fabio La Felice, manifesta apprezzamento per l'intervento di sanificazione posto in essere, oggi, dai Vigili del Fuoco di Lampedusa edafferma: "Rivolgo un plauso ed il più profondo ringraziamento, a nome mio e di tutto il Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, nei confronti dei Vigili del Fuoco di Lampedusa, eroi silenziosi che, con grande generosità e spirito di sacrificio, sono in prima linea nella lotta contro il coronavirus per garantire, anche a rischio della loro stessa vita, la tutela della salute pubblica".