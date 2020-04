Buoni spesa per l'emergenza Coronavirus, Di Rosa chiede l'elenco dei richiedenti e la graduatoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lo scrivente Giuseppe DI ROSA in quanto Coordinatore del Movimento Civico “Mai Libere”, nel rispetto della legge 241/90 a tutela e nell’interesse dei cittadini, chiede il rilascio di : tutti gli atti relativi all’AVVISO dell’1.04.2020, relativo alle misure di sostegno per l’emergenza sanitaria da Covid 19, diramato in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio Dei Ministri che recita “ulteriori interventi urgenti di protezione civili in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” per il quale il comune i Agrigento ha avuto assegnata la somma di €.444.627,41 destinati alla distribuzione di BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ E/O FARMACEUTICE, precisamente, si chiede, un elenco di tutte le domande pervenute con qualunque metodo indicato nell’avviso, la graduatoria degli aventi diritto, il numero di istanze pervenute, e un dettagliato rendiconto della somma elargita dal governo nazionale.

Si resta in attesa di riscontro della presente così come stabilito dalle leggi in materia.