"I sapori del vino e della Valle dei Templi", ecco di cosa si tratta

Il Consiglio Comunale, convocato dalla Guseppe Leto, torna a riunirsi, prima della chiusura estiva, martedì 06 agosto 2019 alle ore 20,30 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale. Non una seduta di routine. Da una attenta lettura degli oggetti iscritti all’ ordine del giorno, si evince che l’ Assise Comunale, dopo la “Lettura ed approvazione Verbali seduta precedente” ( punto primo ), sarà chiamata a deliberare sulla Approvazione proposta progettuale “Riqualificazione e messa in sicurezza Piazza Aldo Moro con annesso Parco Giochi”. D.D.G. n. 422/2018/Serv.4. Dipartimento Autonomie Locali (GURS n. 20, Parte I, del 10.05.2019) ( punto secondo ).

Il Consiglio si conclude con l’ esame dell’ultimo punto relativo alla proposta dell’Assessore al Turismo Dott.ssa Marinella Paci sull’ “Adesione all’Associazione “Strada del Vino e dei Sapori della Valle dei Templi” con sede in Agrigento, in Via Passeggiata Archeologica, 10 – Parco Archeologico della Valle dei Templi. Sia il secondo che il terzo punto rientrano tra i punti cardine del programma dell’Amministrazione Comunale del Sindaco Dott. Angelo Tirrito : Promuovere la “Cultura del Bello”; Promuovere varie forme di Turismo. In attesa della “Via degli odori”.