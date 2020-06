La Lega scende in piazza: flash mob per gli italiani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nel giorno in cui festeggiamo la nostra Repubblica, siamo in 100 piazze, per dedicare a tutti gli italiani la nostra vicinanza, come simbolo del nostro impegno quotidiano per risolvere i loro problemi. In questi mesi difficili abbiamo ascoltato famiglie, aziende, professionisti, rappresentanti di tante categorie in difficoltà, che non si sono sentiti tutelati e aiutati dalle scelte del Governo. Noi siamo qui, tra la gente, pronti a costruire, a preparare proposte da trasformare in soluzioni.

Questo Governo ha dimenticato interi settori, che sono giustamente preoccupati per il proprio futuro, e la nostra presenza di oggi in piazza, rispettosa, vuole essere il simbolo di un’Italia che ritorna ad essere sé stessa e che funziona. Un’Italia in cui tutti i lavoratori ricevano la cassa integrazione, in cui i 600 euro siano garantiti anche a chi percepisce una pensione di invalidità, in cui la giustizia possa ripartire, in cui non ci siano lavoratori di Serie A e serie B, e in cui si abbia un piano chiaro e sicuro sulla riapertura delle scuole.

Da domani ci si potrà spostare tra le diverse Regioni, si avvia una nuova fase di speranza per il Paese e noi della Lega vogliamo preparare i prossimi mesi, con idee concrete per la ripartenza, mesi in cui le Istituzioni devono dare le risposte che i cittadini si aspettano, ed in tempi celeri. Oggi è solo l’inizio di un ritorno alla normalità, e il 4 luglio saremo tutti al Circo Massimo a Roma, per una grande manifestazione in cui saremo ancora una volta la voce degli italiani per bene, degli italiani che lavorano per assicurare il futuro dei propri figli”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega.