Elezione delegati al congresso nazionale Konsumer Sicilia, si vota anche nell'Agrigentino

Konsumer Italia, quale associazione per la difesa dei diritti dei consumatori ed utenti, nonché di promozione sociale e senza fini di lucro, basata sull'impegno volontario di Cittadini esperti e specializzati in materie del consumo, che prestano la propria opera nelle strutture dell'associazione volontariamente a favore di altri Cittadini in tutto il territorio nazionale, in previsione del primo Congresso regionale per l’elezione degli Organismi statutari in Sicilia che si terrà in data 06 aprile 2019 nella città di Trapani, invita tutti gli iscritti a Konsumer Sicilia, nell’ambito dei rispettivi territori, a partecipare, per l’elezione dei Delegati regionali, alle operazioni di voto che si terranno in data 15 marzo 2019, dalle 15:30 17:30 presso le rispettive sedi territoriali: Agrigento in via Papa Luciani, Favara (AG) in via Milano n. 4.