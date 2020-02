Un premio letterario dedicato ad Andrea Camilleri, passo avanti all'Ars

“Istituire un premio letterario dedicato ad Andrea Camilleri è un gesto simbolico, ma allo stesso tempo concreto, per mantenere vivo il ricordo del grande maestro di vita e straordinario scrittore siciliano, e dare uno stimolo e un’opportunità in più ai giovani da 16 a 30 anni appassionati di scrittura”. Così Vittoria Casa, deputata siciliana del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.

“Sono particolarmente orgogliosa - commenta la deputata - dell’approvazione all’unanimità della mia risoluzione in commissione Cultura: ora il Governo è impegnato a istituire il premio Camilleri e a prevedere ogni anno una cerimonia a Porto Empedocle. Proprio nella città natale di Camilleri mi recherò venerdì prossimo per dare personalmente la bella notizia alla cittadinanza insieme alla sindaca Ida Carmina. Il passato della mia terra, la Sicilia, e dell’Italia intera - conclude - è fatto di cultura, e di cultura vogliamo che sia anche il futuro”.