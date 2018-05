Intimidazione a Ida Carmina, solidarietà dei consiglieri del M5S

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I consiglieri comunali Morena Cortelli e Salvatore Ersini esprimono vicinanza e piena solidarietà al sindaco di porto Empedocle Ida Carmina vittima, ancora una volta, di un atto intimidatorio.

Tale intimidazione non fa altro che confermare che si sta lavorando in modo corretto e nella giusta direzione. Non aiutano di certo le dicerie e il terrorismo psicologico che dilaga e colpiscono l'operato del sindaco e della sua giunta.

Nel condannare con fermezza l’episodio, ed auspicando che gli organi inquirenti possano presto individuarne i responsabili, al sindaco giunga il nostro invito ad andare avanti più forte di prima, come ha sempre ribadito, con la convinzione che le intimidazioni non fermeranno di certo, anche se in un contesto difficilissimo, la sua amministrazione.