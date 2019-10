Interruzione volontaria di gravidanza, Pullara: "Ecco cosa cambia in ospedale"

“Con soddisfazione ed apprezzamento accolgo la nuova delibera del Azienda Ospedaliera di Agrigento con la quale viene attivato il nuovo servizio . Gli utenti della provincia di Agrigento che fino ad ora erano costretti a dover andare in altri presidi ospedalieri finalmente dal 2 settembre potranno usufruire di questo servizio anche presso l’Ospedale San Giacomo di Altopasso di Agrigento dove ad accoglierli ci saranno un gruppo di medici e infermieri che non praticano l’obiezione di coscienza mettendo in atto quando indicato nella legge nr. 194 che risale al 22 maggio del 1978”.