Nuovo incontro tematico di Franco Micciché: il 13 febbraio si parlerà di Scuola

Nuovo incontro tematico giovedì 13 febbraio al comitato elettorale del viale della Vittoria 315

Questa volta ho invitato i rappresentanti del mondo della scuola per discutere con loro dei problemi che

interessano questo importante settore della vita pubblica e che in qualche mondo interagisce con

l’amministrazione comunale. Anche questa volta spero di conoscere da diretti interessati quali sono le

difficoltà che incontrano ogni giorno quanti frequentano le nostre scuole. Ne prenderò nota per potere

inserire queste richieste nel mio programma elettorale che sarà la mia guida in caso di elezione a

sindaco.

Come ho già avuto modo di dire, in democrazia sono i cittadini che indicano la strada agli amministratori e non viceversa.