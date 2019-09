Intitolazione di una villetta a Peppino Impastato, scoppia la polemica a Grotte

Una villa comunale dedicata alla memoria di Peppino Impastato? Scoppia la polemica a Grotte. Ad aver avanzato la proposta, attraverso una mozione, erano stati nei mesi scorsi i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, che, oggi, denunciano come a loro dire il Consiglio comunale sia "corso ai ripari pur di non intitolare la villetta Belvedere" al fondatore di "Radio Aut".

"Il gruppo consiliare del M5S di Grotte - dice una nota - ha presentato, nel mese di luglio, una mozione per intitolare a 'Peppino Impastato' la villa comunale Belvedere. Nella seduta del 10 settembre 2019 un esiguo numero di consiglieri (5, tutti della maggioranza), durante i lavori presentano ed approvano una mozione per intitolare la suddetta villetta comunale alle “madri costituenti”. La minoranza non si è presentata per protesta. Sorge il dubbio - concludono - che pur di non fare una intitolazione ad una vittima di mafia siano corsi ai ripari".