Giardina Gallotti senza illuminazione pubblica, Mirotta chiede interventi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale Alfonso Mirotta a seguito di segnalazioni ricevuti da alcuni residenti del quartiere di Giardina Gallotti riguardante la mancata illuminazione pubblica che da circa sei mesi interessa la Via Belvedere e altre vie informa “ sabato pomeriggio sono stato raggiunto telefonicamente da alcuni commercianti di Giardina Gallotti e mi hanno comunicato che da circa sei mesi l’illuminazione pubblica in via Belvedere e altre vie non funziona, immediatamente ho invitato l’Amministrazione ad attivarsi in tempi celeri e di indicarmi delle date di intervento, ieri pomeriggio sono stato avvisato che tra oggi e domani i tecnici dell’3x Enel oggi E-Distribuzione interverranno presso la cabina di via Pola per riparare il guasto, se le condizioni e l’entità del danno lo permetteranno la riparazione sarà contestuale all'intervento altrimenti negli immediati giorni successivi, sicuramente fino a quando non avrà la certezza della risoluzione mi attiverò con tutti gli strumenti necessari in mio possesso, ringrazio l’Amministrazione per essersi attivata con celerità”.