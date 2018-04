Il Pd su Porto Empedocle: "La città è in uno stato di agonia premorte"

"Il Pd empedoclino è stato l’unico partito ad esternare la propria preoccupazione, ha più volte sollecitato l’amministrazione comunale ad adempiere ai propri doveri istituzionali, ha prodotto diverse proposte finalizzate allo sviluppo della città, pertanto condivide in pieno la preoccupata analisi della Cisl, perché è sotto gli occhi di tutti che la città ha oltrepassato lo stato comatoso ed è oramai in una situazione di agonia premorte". Lo scrivono dal circolo del partito Democratico di Porto Empedocle dopo la lettera-appello-denuncia della Cisl cittadina.

"Porto Empedocle vive in una drammatica condizione ecologica ed ambientale, una città nella quale per ben 23 mesi l’unico tema che ha investito affannosamente l’amministrazione comunale è stata la spazzatura: da quasi due anni non si parla d’altro. Ma la cosa più drammatica è che malgrado se ne sia parlato e si sono spesi milioni di euro, non solo il problema persiste ma si è anche aggravato e peggiorato - prosegue il Pd - m. Assistiamo, quotidianamente a strade piene di spazzatura, invase da insetti, erbacce, indumenti usati, rifiuti speciali, scioperi degli operatori ecologici ed un pingpong di responsabilità tra i gestori della discarica, gli operatori ecologici, le aziende che hanno l’appalto della raccolta e l’amministrazione. Se non fosse per la drammaticità del momento che vive Porto Empedocle si potrebbe dire che ci sono tutti gli ingredienti per una commedia pirandelliana. E in tutto questo ai cittadini giungono cospicui importi di tassa sui rifiuti. Ma questa situazione di agonia riguarda anche tutto il tema dello sviluppo e del lavoro, poiché assistiamo alla totale inerzia al totale immobilismo dell’amministrazione Carmina, rispetto ai temi del rigassificatore, della Italcementi, della Italkali, del turbogas dell’Enel, della Moncada Energy, del porto e delle sue aree retro portuali. Una totale incapacità amministrativa e una totale incapacità progettuale in tema di turismo, in termine di riconversione industriale, in termini della Green Economy. Che sono stati i temi fondamentali durante la campagna elettorale di Ida Carmina, che poi li ha visti vincenti".

Il Pd parla esplicitamente di "inerzia che sta condannando la città ad un declino inesorabile, costringendo tutti i giovani, e anche meno giovani, ad emigrare, costretti ad abbandonare i propri affetti, lasciando una città ai pensionati". Il Pd ha, dunque, lanciato un grido d’allarme agli attuali amministratori: "Non inveite ancor di più su una città morente. Fermatevi, finché siete in tempo fermatevi". Il partito Democratico ha confermato la propria disponibilità alla Cisl per un confronto aperto e responsabile.