Presentata nuova mozione di sfiducia contro il sindaco Ida Carmina

Tanto tuonò che piovve. Se ne parlava insistentemente stamattina e ora è arrivata la conferma: c'è una nuova mozione di sfiducia a carico di Ida Carmina. A presentarla sono stati i consiglieri Dario Puccio e Salvatore Bartolotta, i quali hanno già depositato l'atto in Presidenza del Consiglio comunale perché gli altri colleghi consiglieri possano sottoscriverla, se ritengono. Servono 7 firme per poter trattare il punto in aula "Amormino" e, da quanto finora trapelato, vi sarebbe la concreta possibilità che questo accada.

La mozione (la seconda finora depositata) arriva, dicono i consiglieri "a seguito di una sofferta ed articolata riflessione politico amministrativa". "E' stato doveroso da parte nostra - dicono - dire 'basta' ad una gestione amministrativa fallimentare dell'attuale Giunta di governo. La mozione di sfiducia è stata presentata nell'interesse generale della collettività empedoclina e quindi vuole, da un lato, porre fine a questa disastrosa esperienza amministrativa, dall'altro essere da stimolo verso le forze locali che per troppo tempo sono state in silenzio".

La mozione arriva giusto pochi giorni dopo l'apertura di un nuovo dialogo tra amministrazione e consiglieri di opposizione (che hanno la maggioranza dei voti) che a quanto pare più che portare acqua al mulino di Carmina hanno spinto in direzione opposta.