Mare limpido e spiagge affollate, Iacolino e Falzone: "Promuoviamo l’immagine della città"

"Un estate all’insegna del caldo asfissiante e del sole cocente ha spinto molti turisti a visitare i luoghi testimonianza di civiltà e le spiagge del nostro litorale". E' questo l'intervento dei consiglieri comunali Iacolino e Falzone. "Il mare limpido,l e aree attrezzate ed i luoghi d’arte rappresentano l’immagine positiva di una città che aspira ad una dimensione internazionale per le bellezze che offre ai visitatori. Serve uno scatto di orgoglio per passare da eventi spot ad una seria ed articolata programmazione di eventi per attrarre consistenti flussi turistici. Rilanciare Agrigento - dicono i consiglieri - come luogo simbolo del mediterraneo-concludono Iacolino e Falzone-dovrà rappresentare l’obiettivo primario dell’amministrazione comunale che si insedierà nel 2020 nel segno della discontinuità e del rilancio di una città che deve osare per valorizzare al meglio le sue straordinarie ricchezze culturali e paesaggistiche".