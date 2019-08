Iacolino e Falzone: "Governo nazionale litigioso e il Sud paga il conto"

"È un governo litigioso ed inconcludente quello che sta lasciando il posto a sempre più probabili elezioni a Roma. Un governo che ha mortificato la Sicilia e la nostra provincia sempre in attesa del completamento della Palermo-Agrigento e con una rete ferroviaria ferma al binario unico".

Così i consiglieri comunali di "Pensiero Libero" Giorgia Iacolino e Salvatore Falzone. "Tanti proclami per il nulla di una compagine di governo stritolata dalle proprie contraddizioni - continuano -. In attesa del sempre più probabile ritorno al voto che potrà premiare il centrodestra unito -concludono Iacolino e Falzone - Qualcuno dovrà spiegare ai deputati 5 Stelle che la pacchia è finita. E che a breve, chi è più fortunato ,dovrà tornare al lavoro. Per gli altri, c’è il reddito di cittadinanza".