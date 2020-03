Covid 19, Iacolino: "La Protezione civile distribuisca i dispositivi di protezione individuale"

Mancano mascherine, guanti e sistemi di protezione individuale per fronteggiare il Covid-19, il consigliere comunale Giorgia Iacolino invoca l'intervento della Protezione civile.

“Dopo tre settimane di crescente complessità - dice - il contesto nel quale viviamo è divenuto spettrale a seguito dell’emergenza Covid19. La Sicilia e le sue Istituzioni, Assessorato regionale Salute e Aziende sanitarie ed ospedaliere, lavorano alacremente per farsi trovare preparati al picco di contagi previsto in queste settimane ed anche i comportamenti individuali sembrano orientati al rispetto delle regole. La corsa all’acquisto di dispositivi di protezione individuale come ad esempio le mascherine Ffp2, occhiali, tute, ha messo in ginocchio il sistema - prosegue - riducendo le scorte a disposizione degli operatori sanitari in tutto il Paese. Al di là della scarsa collaborazione di alcuni Stati membri dell’Unione europea specialmente nella fornitura di mascherine Ffp2 - conclude Giorgia Iacolino - confidiamo che la Protezione civile provveda a rifornire tempestivamente le aziende sanitarie di tutti i dispositivi di protezione individuale per fronteggiare con efficacia l’emergenza Coronavirus, garantendo la sicurezza degli operatori sanitari impegnati con coraggio e senza sosta nella sfida del 2020”