Giorgia Iacolino: "Centrale il ruolo delle Asp nella difesa dal Coronavirus"

“Con la recente ordinanza del presidente Musumeci, le aziende sanitarie locali diventano centrali nella prevenzione e contrasto del Coronavirus. Monitoraggio e sorveglianza dei pazienti, e isolamento fiduciario a casa di chi proviene dalle zone rosse dei comuni del nostro Paese, ove è stato accertato il rischio contagio o dalla Cina, sono di competenza del Dipartimento di Prevenzione di ogni azienda territorialmente competente. Regole di comportamento ispirate al buon senso e misure organizzative appropriate già adottate in Sicilia e nel resto del Paese dovrebbero restituire serenità alla comunità in tempi ragionevolmente brevi.

Temi che saranno oggetto di discussione-conclude Giorgia Iacolino- domani ad Agrigento al Dioscuri alle 9.30,alla presenza di relatori ed esperti che hanno contribuito alla predisposizione delle misure organizzative attuate in Sicilia per prevenire e debellare il Coronavirus.