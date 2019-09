Acqua pubblica, il Movimento 5 Stelle chiede un consiglio comunale aperto

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Grotte lo scorso 14 settembre hanno inoltrato richiesta di indizione di un Consiglio comunale aperto sul tema della gestione del servizio idrico.

In particolare, l'incontro dovrebbe servire per conoscere le differenze "fra le tipologie di società di gestione, i problemi e le soluzioni individuate dall’assemblea dell’Ati e dell’amministrazione comunale di Grotte per la garanzia dell’ acqua pubblica e per mettere la cittadinanza a conoscenza dei prossimi adempimenti e degli intendimenti sul futuro della gestione del servizio idrico nella provincia di Agrigento".