Grotte, consiglieri M5S acquistano mixer per l'asilo nido

La mattina del 16 ottobre le consigliere comunali Mirella Casalicchio e Salvatrice Morreale, del gruppo consiliare m5s, si sono recate all'asilo nido comunale. Molti i problemi da attenzionare, tanti i pericoli da rimuovere: dalla pavimentazione irregolare ai vetusti e arruginiti giochi; dagli armadietti instabili e in cattive condizioni ai rivestiventi alle pareti sgretolati. Per non parlare delle problematiche legate al riscaldamento.

Oltre ai pericoli, la mancanza di alcune attrezzature dal costo irrisorio come un mixer necessario per frullare le verdure ai bambini e la cui richiesta sembra essere stata fatta già da tempo. Avendo appreso della mancanza, il giorno successivo è stato donato all’asilo nido, dall’intero gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle, un mixer per frullare le verdure ai bambini attingendo ad una parte del gettone di presenza.

“Un piccolo ma importante gesto che ci fa sentire vicini alle esigenze della nostra comunità”.