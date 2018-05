Amministrative, fra "passi di lato" e fumate nere: c'è un unico candidato sindaco

Il “passo di lato” – come lo stesso sindaco uscente, Paolino Fantauzzo, lo definisce – è stato fatto. Ma non è servito, non al momento, a fare chiarezza e a far emergere il nominativo alternativo da candidare alle prossime amministrative del 10 giugno. A Grotte – in attesa, naturalmente, del momento “X”: ossia la presentazione delle liste – c’è soltanto un candidato a sindaco ufficiale: Dino Morreale del Movimento Cinque Stelle. Per il resto, tutto sembrerebbe essere tornato – e contrariamente alle scorse settimane – in alto mare. Nelle settimane passate, c’era la certezza della ricandidatura dell’uscente Paolino Fantauzzo – ricandidatura ufficializzata dallo stesso primo cittadino che s’era detto pronto per la corsa al suo secondo mandato – e della candidatura di Dino Morreale.

Si attendeva, secondo le voci politiche ben informate, soltanto il terzo nominativo. Poi, all’improvviso, tutto è cambiato: Fantauzzo ha fatto “un passo di lato”. Giovedì sera c’è stato un incontro informale, “fra amici” – ha detto Fantauzzo - . E avrebbe dovuto essere, forse, quello il momento per scegliere, decidere, definire. Non è stato però affatto così. L’unico nominativo che veniva dato ormai quasi per certo era quello di Roberta Di Salvo, ma la “fumata” è stata nera perché – a quanto pare – non c’era il consenso di tutta la “grande coalizione”.

“Valuteremo i nominativi della società civile – ha detto il sindaco uscente - . Valuteremo se c’è un nominativo da spendere. Poi – spiega, rinviando, di fatto, il verdetto – decideremo come muoverci”. In queste ore si sono fatti, e anche freneticamente, i nominativi del consigliere comunale Leonardo Cutaia, dell’ex sindaco Filippo Giambra, del dirigente scolastico, nonché ex assessore provinciale, Santino Lo Presti.

L’uscente Fantauzzo tornerà ad incontrarsi, nei prossimi giorni, con i suoi sostenitori: gli attuali assessori Diego Aquilina, Piero Castronovo e Giusi Cimino, i consiglieri uscenti Liliana Liotta e Angelo Puglisi, e con i componenti del gruppo che fa capo all’ex deputato regionale Decio Terrana, attuale coordinatore dell’Udc in Sicilia. “La lista si farà quasi sicuramente, a questo punto, - ha commentato ieri il sindaco di Grotte – pochi giorni prima della data di consegna ufficiale”. Al momento, dunque, Grotte ha un unico candidato a sindaco: Dino Morreale, 54 anni, ingegnere, sposato e padre di una bambina, schierato dal movimento Cinque Stelle. I papabili candidati restano, invece, tre: Leonardo Cutaia, che fa riferimento all’ex sindaco Paolo Pilato; Alfonso Provvidenza, docente universitario, che fa capo al Pd e il commerciante, già sindaco, Filippo Giambra. Proprio Giambra però, nonostante le insistenze dei suoi sostenitori, non sarebbe disponibile alla candidatura.