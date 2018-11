Sciacca, Curreri: “Serve un coordinamento tra i dirigenti comunali”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Curreri, presidente della prima commissione Affari Generali interviene nuovamente su due argomenti già affrontati durante l’ultimo intervento in Sala Falcone-Borsellino e segnalate al Sindaco con note di indirizzo:

Imposta di Soggiorno. Il regolamento non è ancora stato trasmesso in Commissione, sebbene siano stati fatti diversi solleciti. Tale regolamento, dovrebbe finalmente attrarre locazioni brevi, come ad esempio le case vacanze e definire la figura del responsabile fiscale. L'imposta di soggiorno dovrebbe essere realmente un gettito destinato a finanziare una vasta gamma di interventi connessi al turismo e al sostegno delle strutture ricettive. Dovrebbe coinvolgere per davvero i rappresentati delle associazioni di categoria e far si che si possano creare delle nuove figure e nuove opportunità lavorative che in “rete” prendano per mano il turista accompagnandolo alla scoperta della nostra Sciacca. L'imposta deve avere come stella polare lo sviluppo economico della città, seguendo metodo e criteri, deve rispondere alla domanda Internazionale diversiticata di Turismo paesaggistico, naturalistico, sportivo, congressuale che il mercato ed il nostro territorio ci hanno suggerito per anni. Il turismo deve creare lavoro, e conseguentemente anche l’imposta, per rispondere soprattutto ai nostri giovani, che formati brillantemente, spesso vanno a far parte degli staff di Hotels e ristoranti in tutto il mondo.

Il Capogruppo del Movimento 5 Stelle, inoltre, afferma che secondo lui bisognerebbe istituire un coordinamento tra i dirigenti comunali di ogni settore e i rappresentanti degli enti gestori dei vari servizi, che operano a Sciacca. Ogni intervento effettuato nel territorio di Sciacca, va controllato seriamente, monitorato e coordinato, anche in relazione alla programmazione integrata. Prima di eseguire qualsiasi lavoro sulle strade o sul sottosuolo, il gestore dovrebbe, immediatamente informare i componenti del coordinamento se nel breve o nel lungo periodo, sono in programma altri interventi sullo stesso luogo, al fine di non intervenire più e più volte per ripristinare la stessa strada. Il coordinamento dovrà anche individuare le cause di eventuali cedimenti, con corrispondenze veloci (si pensi per esempio alle Vie Cronio e Molinari che rappresentano quei casi in cui non si riesce ancora a risalire alle responsabilità).