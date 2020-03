Coronavirus, Gramaglia (Fi): "Procedere con la disinfezione di tutti gli uffici comunali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, in ottemperanza alle disposizioni del decreto Conte dell’8 marzo, chiede al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, di provvedere alla disinfezione degli uffici comunali e, in particolare, degli uffici che sono a contatto giornaliero con l’utenza come il servizio anagrafe.

“Occorre inoltre – sottolinea Gramaglia - dotare gli uffici di materiale igienico e sanitario a tutela del personale, e valutare la chiusura al pubblico”.