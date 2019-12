Gramaglia (FI): "Bilanci approvati col senso di responsabilità della minoranza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato i bilanci consuntivi e previsionale all’ordine del giorno di Sala Sollano, dopo avere ricevuto gli strumenti contabili dalla Giunta e i necessari pareri dei Dirigenti di settore e dei Revisori.

In proposito, il consigliere comunale di Forza Italia, Simone Gramaglia, afferma: “Nell’ultima data utile dell’anno, ossia il 31 dicembre, grazie al senso di responsabilità dei Consiglieri comunali di minoranza, sono stati approvati i bilanci consuntivi e previsionale. Si tratta di atti indispensabili per il funzionamento della macchina amministrativa e propedeutici alla possibile stabilizzazione dei tanti lavoratori precari del nostro Comune, circa 200. Alla luce di quanto appena verificatosi in Aula, emerge chiaramente che il sindaco Firetto già da tempo amministra senza maggioranza, e che ogni volta confida sul senso di responsabilità dei consiglieri di aula Sollano”.