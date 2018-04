Governo con M5S? Zambito: "Si ascolti la base, il Pd promuova un referendum"

"Ascoltare la base è necessario e urgente!". E' con queste parole che il segretario provinciale del Pd di Agrigento, Peppe Zambito, ha lanciato un appello a Maurizio Martina e Matteo Renzi. "Nel nostro partito è in atto un forte dibattito in merito alla possibilità di un governo con il movimento Cinque stelle. Una scelta difficile che sta alimentando tensioni tra gli iscritti del Partito Democratico. In questo momento di grande difficoltà, l'unica strada percorribile è - scrive Zambito - ascoltare la base, dare la possibilità ad ogni circolo, ad ogni iscritto, di esprimersi. Una pratica democratica che purtroppo in diverse occasioni abbiamo smarrito, tradendo la natura stessa del Partito Democratico. E' il tempo di ripristinare un metodo di condivisione nelle scelte importanti che possono segnare il futuro del Pd e del paese".

L'unione provinciale del Partito Democratico di Agrigento ha chiesto alla direzione nazionale di promuovere un referendum, tra i tesserati, per consentire ad ognuno di manifestare il proprio punto di vista. "Una modalità di partecipazione vera che non si limiti soltanto alla richiesta di una crocetta su una scheda, ma piuttosto diventi occasione - ha concluso il segretario provinciale uscente - per tornare a parlare di politica in un partito troppo spesso segnato da diatribe interne e che ha la necessità di recuperare il confronto politico, oltre i social, nelle sedi opportune".