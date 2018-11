Qualità della vita, Giuseppe Milano: "Agrigento agli ultimi posti, è fallimento amministrazione Firetto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nella speciale classifica annuale della qualità della vita delle città italiane, redatta e pubblicata pochi giorni fa da Italia Oggi, Agrigento sprofonda al 101esimo posto su 110, e sebbene il Sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, nelle sue dichiarazioni pubbliche tenti di affrancarsi puntando il dito verso altre direzioni, le responsabilità della sua Amministrazione sono oggettive ed evidenziate dallo stato di degrado in cui versa la città, sommersa dai rifiuti e dalle erbacce, e con strade piene di buche degne del terzo mondo. Come non più tardi di tre anni fa il Sindaco Firetto, a pochissimi mesi dal proprio insediamento a Palazzo dei Giganti, si lasciava andare a toni trionfalistici, attribuendosi l'improbabile merito (troppo poco il tempo per avere effettivamente inciso) di un lieve miglioramento della posizione di Agrigento nella predetta classifica rispetto all'anno precedente, oggi, a più di tre anni dall'inizio della sua eufemisticamente molto discutiblile gestione, dovrebbe con atto di coerenza assumersi le proprie responsabilità senza inerpicarsi in analisi demagogiche del dato in questione" questo il pensiero del vice Coordinatore di Fratelli d'Italia della città di Agrigento, Giuseppe Milano.