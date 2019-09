Bando per la Prefettura per migranti, Di Rosa: "Questi soldi da destinare ai giovani agrigentini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Mentre ad Agrigento l'amministrazione comunale attuale e i suoi sponsor parlano e sponsorizzano manifestazioni “utopiche” e mentre c'è chi dice che Agrigento va vista anche con l'occhio di chi parla solo di “utopia”, noi vorremmo parlare di una città “normale” e che possa raggiungere prima possibile la normalità con servizi pagati il giusto e non al massimo previsto dalle leggi, che funzionino e non che sia “utopia” vederli funzionare.



Oggi sulla stampa agrigentina viene pubblicato che la Prefettura emana un bando da 25 Milioni di Euro per “eventuale accoglienza di migranti”, saremo noi gli utopici stavolta, ma avremmo voluto leggere che il governo pensasse al prolasso di giovani e meno giovani dalla nostra terra, partono per non ritornare se non per le ferie intere famiglie ed i migliori figli di questa terra, costretti a cercare fortuna altrove, mentre chi amministra ad ogni livello, pensa a tutto tranne ai giovani di questa martoriata terra. “cosa dovrà fare la prossima amministrazione Agrigentina? Lo diciamo noi da sempre, la prossima amministrazione Agrigentina deve pensare a fermare l'emorragia di giovani menti eccelse agrigentine, deve rendere agrigento una città normale guardandola con l'occhio del buon padre di famiglia e non con l'occhio di chi vende fumo (utopia)”.