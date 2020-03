Coronavirus, Di Rosa: "Serve nominare un nuovo direttore generale dell'Asp"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nominate con estrema urgenza il Direttore Generale dell'Asp di Agrigento e dategli i soldi per il reparto di malattie infettive e l'incremento della terapia intensiva invece di giocare a fare i deputati regionali o nazionali. Solo ieri sera abbiamo lanciato l'ennesimo appello alla deputazione Agrigentina, oggi ci aspettavamo che un deputato potesse dirci alla luce del primo caso di Coronavirus Covid-19 ad Agrigento, che si stava procedendo alla nomina del direttore generale dell'Asp di Agrigento, alla costruzione del reparto di malattie infettive o dell'incremento di tanti posti letto di terapia intensiva presso il nosocomio agrigentino, invece l'ufficio stampa di un deputato regionale agrigentino ha appena diramato una nota stampa dove comunica che “uno stock di mascherine è in arrivo all’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il deputato afferma: “Le mascherine sono donate da un’azienda di Canicattì, … che in questi giorni ci ha contattato dando la disponibilità a convertire parte della loro produzione, visto la impellente necessità di dispositivi di protezione individuale…….Grazie all'assessore Razza ed al Presidente Musumeci per il loro pressante lavoro…..……..” ma grazie di cosa? Ad Agrigento mancanu i tetti e u mura, qua le nostre famiglie rischiano lo sterminio,

una ditta privata fa un regalo e noi dobbiamo ringraziare chi oltre la ditta? Nominate con estrema urgenza il direttore generale dell'asp, dategli i soldi per il reparto di malattie infettive e per incrementare i posti della terapia intensiva(scrivo di proposito maiuscolo, sto gridando) volete essere ringraziati? Fate il vostro dovere… .