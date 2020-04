Buoni spesa, Di Rosa: "I cittadini lamentano difficoltà, il Comune intervenga"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Vorrei tanto che l'assessore alla Solidarietà sociale ed il sindaco di Agrigento, leggano (messaggi inviati al mio indirizzo) o vengano a conoscenza di cosa ha prodotto la loro disorganizzazione che anche stavolta ha palesato assurdità, dopo aver letto traggano loro e chi legge, le loro deduzioni:

"Buonasera in merito ai buoni le volevo far presente che oggi pomeriggio recandosi mio marito al con i buoni non li hanno presi perché iniziano a prenderli da domani,

ignaro di questo ha fatto la spesa quando poi è arrivato alla cassa ha avuto la sorpresa. Intanto il cassiere è stato a dir poco scortese perché ha insistito che pagasse con i contanti (e quindi un padre di famiglia che ha sempre lavorato da un pò di tempo in nero perché o questo o niente mortificato perché se avesse avuto dei soldi per dare da mangiare a i miei figli io e mio marito non avremmo fatto domanda per il sostegno alimentare quindi non solo la mortificazione che non riusciamo a dare da mangiare ai nostri figli con i nostri sacrifici pure loro ad insistere a voler pagato tutto in contanti e ha dovuto farsi mettere da parte la spesa perché è intervenuto il metronotte e ha fatto capire al cassiere che era a dir poco deficiente. Quindi non solo la mortificazione di non riuscire ad andare avanti da soli pure la mortificazione di certi cassieri. Buona notte e buon rientro a casa".

"Buona sera Peppe, ti racconto cosa è accaduto oggi al supermercato, ho fatto la spesa con i buoni, arrivato alla cassa, mi è stato imposto come pagamento, che il 50% della spesa venisse pagata con i buoni e l'altro 50% in contanti, secondo te dopo essermi mortificato perché non avevo i soldi con me, è giusto quanto accaduto? Per nostro costume non abbiamo inserito il nome delle attività commerciali responsabili, ma il comune potrebbe sollecitarle tutte quelle convenzionate a non osteggiare chi ha bisogno, non pensiamo serva aggiungere altro #iorestoacasa #agrigento2020 #giuseppedirosaag #manilibere #orabasta".