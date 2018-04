Forza Italia, Giuseppe D'Orsi: "Apprezzamento per Gallo coordinatore regionale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale di Forza Italia di Palma di Montechiaro, Giuseppe D'Orsi, esprime ampio apprezzamento a seguito dell'annuncio da parte del coordinatore regionale del partito, Gianfranco Miccichè, di affiancare a se stesso, nel coordinamento regionale di Forza Italia, il deputato regionale Riccardo Gallo. Giuseppe D'Orsi afferma: "Sono sicuro che l'amico Riccardo Gallo saprà intervenire e rilanciare le sorti del nostro partito. In Riccardo Gallo riconosco capacità e serietà, come uomo e come politico".