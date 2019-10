Pompeo Sarcuto (GN): servono maggiori controlli nelle vie della movida

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il portavoce cittadino di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, Pompeo Sarcuto, interviene in merito ai diversi episodi di violenza che si sono verificati lo scorso fine settimana per le vie del centro.

"Lo scorso week end in via Atenea - afferma Sarcuto - diverse risse tra giovani, spesso ubriachi, hanno ingenerato paura tra i passanti e tra coloro che si trovavano nei locali, e nelle vie adiacenti, per divertirsi e passare una serata tranquilla in compagnia. Oltre ad un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti i ragazzi, sarebbe necessario un rafforzamento del pattugliamento e dei controlli delle forze dell'ordine, in modo da prevenire fatti violenti e garantire sicurezza nelle vie del centro cittadino, cuore della movida e del divertimento agrigentino e dove, in particolar modo nelle ore notturne del fine settimana, vi è un grande afflusso di giovani e di famiglie".