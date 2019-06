Gioventù nazionale, Giuseppe La Sala nominato portavoce giovanile a Santa Margherita di Belice

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il portavoce regionale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Antonio Piazza, ha provveduto a nominare il portavoce giovanile per il comune di Santa Margherita di Belice. Si tratta di Giuseppe La Sala, giovane imprenditore margheritese. "Gioventù Nazionale – afferma Antonio Piazza – continua a crescere, portando avanti le battaglie del territorio, confrontandosi con i problemi dei cittadini. I giovani vedono in Gioventù Nazionale il cambiamento che gli

altri partiti non hanno, sposano i nostri obbiettivi e vogliono aiutarci a cambiare. Giuseppe si è sempre battuto per il territorio e per i suoi coetanei portando avanti tante battaglie, sono certo che saprà svolgere il suo compito nell’interesse di Gioventù Nazionale e della sua crescita. Ringrazio – commenta il neo Portavoce cittadino - il coordinatore regionale Antonio Piazza per la fiducia accordatami, continuerò a portare avanti tutte le battaglie che si presenteranno e che ci vedranno protagonisti. Rivolgo un invito ai giovani margheritesi a non avere paura di esporsi, a non aver paura della bontà delle loro e delle nostre idee perché se si ha paura vuol dire che, o non valgono le idee in cui si crede o non vale nulla chi ha paura".